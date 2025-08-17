Teramo, 15enne colpito da fulmine in rianimazione: gravissimo

Il giovane si trovava in compagnia del padre che ha subito allertato il 118. Soccorso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Salvatore dell'Aquila con l'elicottero

Un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un fulmine nel pomeriggio mentre si trovava all'aperto durante il temporale. L'episodio è avvenuto in località Coppo a Crognaleto (Teramo). Il giovane si trovava in compagnia del padre che ha subito allertato il 118. Soccorso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Salvatore dell'Aquila con l'elicottero. Le sue condizioni sono gravissime, la prognosi resta riservata. Sul posto anche le forze dell'ordine. Il giovane si trova in rianimazione.