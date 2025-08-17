Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Teramo, 15enne colpito da fulmine in rianimazione: gravissimo

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Il giovane si trovava in compagnia del padre che ha subito allertato il 118. Soccorso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Salvatore dell'Aquila con l'elicottero

ascolta articolo

Un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un fulmine nel pomeriggio mentre si trovava all'aperto durante il temporale. L'episodio è avvenuto in località Coppo a Crognaleto (Teramo). Il giovane si trovava in compagnia del padre che ha subito allertato il 118. Soccorso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Salvatore dell'Aquila con l'elicottero. Le sue condizioni sono gravissime, la prognosi resta riservata. Sul posto anche le forze dell'ordine. Il giovane si trova in rianimazione.

Cronaca: Ultime notizie

Un 15enne colpito da un fulmine finisce in rianimazione

Cronaca

Il giovane si trovava in compagnia del padre che ha subito allertato il 118. Soccorso, è stato...

Escursionista muore dopo caduta in un dirupo nel Cuneese

Cronaca

L'equipaggio ha messo in sicurezza la compagna dell'uomo, che era rimasta in posizione...

Un 23enne è annegato nel Po vicino al Ponte della Becca nel Pavese

Cronaca

L'allarme è scattato poco dopo le 18. Il giovane, che era in compagnia di due amici, si è tuffato...

Olbia, fermato col taser dopo aggressione: 57enne muore in ambulanza

Cronaca

L'intervento dei militari è avvenuto a seguito dell'aggressione del 57enne ad alcuni passanti nel...

Ischia, uomo uccide compagno e mamma della ex: ferita donna, è grave

Cronaca

Sono gravissime le condizioni di Lyudmyla Velykgolova, 42enne ferita sabato pomeriggio a Forio...

Terrore in una delle principali mete del turismo italiano e internazionale segnata da un drammatico pomeriggio di sangue. Il clima di vacanza è stato interrotto bruscamente dallo sparo di decine di colpi di pistola che hanno provocato la morte di tre persone mentre una quarta è ricoverata in ospedale in prognosi riservata, in condizioni giudicate gravissime dai sanitari. E' successo a Forio d'Ischia, sold out per il ponte di Ferragosto. ANSA/CARABINIERI +++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++

Cronaca: i più letti