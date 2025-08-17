Esplora tutte le offerte Sky
Escursionista muore dopo caduta in un dirupo nel Cuneese

Cronaca

L'equipaggio ha messo in sicurezza la compagna dell'uomo, che era rimasta in posizione pericolante

ascolta articolo

Un escursionista è morto oggi dopo essere precipitato in un dirupo nella zona del Monte Pence, in Val Varaita (Cuneo). Sul posto, dopo l'allarme lanciato da alcune persone che avevano visto la scena, è arrivato un elicottero del servizio regionale Azienda Zero: l'equipaggio ha messo in sicurezza la compagna dell'uomo, che era rimasta in posizione pericolante, poi ha raggiunto il punto in cui era terminata la caduta dell'escursionista, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. 

Un 15enne colpito da un fulmine finisce in rianimazione

Cronaca

Il giovane si trovava in compagnia del padre che ha subito allertato il 118. Soccorso, è stato...

Un 23enne è annegato nel Po vicino al Ponte della Becca nel Pavese

Cronaca

L'allarme è scattato poco dopo le 18. Il giovane, che era in compagnia di due amici, si è tuffato...

Olbia, fermato col taser dopo aggressione: 57enne muore in ambulanza

Cronaca

L'intervento dei militari è avvenuto a seguito dell'aggressione del 57enne ad alcuni passanti nel...

Ischia, uomo uccide compagno e mamma della ex: ferita donna, è grave

Cronaca

Sono gravissime le condizioni di Lyudmyla Velykgolova, 42enne ferita sabato pomeriggio a Forio...

Terrore in una delle principali mete del turismo italiano e internazionale segnata da un drammatico pomeriggio di sangue. Il clima di vacanza è stato interrotto bruscamente dallo sparo di decine di colpi di pistola che hanno provocato la morte di tre persone mentre una quarta è ricoverata in ospedale in prognosi riservata, in condizioni giudicate gravissime dai sanitari. E' successo a Forio d'Ischia, sold out per il ponte di Ferragosto. ANSA/CARABINIERI +++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++

