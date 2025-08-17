Esplora tutte le offerte Sky
Olbia, fermato col taser dopo aggressione: 57enne muore in ambulanza

Cronaca
©IPA/Fotogramma

L'intervento dei militari è avvenuto a seguito dell'aggressione del 57enne ad alcuni passanti nel rione cittadino di Santa Mariedda. Durante il trasporto in ospedale, l'uomo, originario di Sassari, è deceduto. la procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo sul caso

ascolta articolo

Un uomo di 57 anni è morto in ambulanza a Olbia dopo essere stato fermato dai carabinieri con il taser. L'intervento dei militari è avvenuto a seguito dell'aggressione del 57enne ad alcuni passanti nel rione cittadino di Santa Mariedda. Durante il trasporto in ospedale verso l'ospedale di Olbia, l'uomo, originario di Sassari, è deceduto a causa di un arresto cardiaco. Secondo le prime ricostruzioni dei soccorritori, il 57enne sarebbe apparso in stato di alterazione da consumo di alcolici o sostanze stupefacenti e, al momento dell'arresto, avrebbe colpito anche un militare procurandogli diverse ferite al volto. Nel frattempo, la procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo sul caso e i magistrati disporranno l'autopsia sul corpo della vittima per accertare le cause del decesso.

Le indagini

Le condizioni di salute dell'uomo sono apparse subito gravi al personale medico del 118 che è stato chiamato a prestare soccorso subito dopo l'intervento dei carabinieri e che ha provato a rianimarlo. Nel frattempo, sul caso indaga la squadra anticrimine della polizia di Stato. Il Sic, sindacato indipendente dei carabinieri, ha diffuso una nota stampa nella quale esprime solidarietà ai colleghi, ritenendo che abbiano "agito con professionalità, attenendosi alle procedure operative previste in occasione di intervento nei confronti di soggetti che versano in grave stato di alterazione psicofisica e che pongono in essere comportamenti altamente pericolose per la collettività".

