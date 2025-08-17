Olbia, fermato col taser dopo aggressione: 57enne muore in ambulanza

L'intervento dei militari è avvenuto a seguito dell'aggressione del 57enne ad alcuni passanti nel rione cittadino di Santa Mariedda. Durante il trasporto in ospedale, l'uomo, originario di Sassari, è deceduto. la procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo sul caso

Un uomo di 57 anni è morto in ambulanza a Olbia dopo essere stato fermato dai carabinieri con il taser. L'intervento dei militari è avvenuto a seguito dell'aggressione del 57enne ad alcuni passanti nel rione cittadino di Santa Mariedda. Durante il trasporto in ospedale verso l'ospedale di Olbia, l'uomo, originario di Sassari, è deceduto a causa di un arresto cardiaco. Secondo le prime ricostruzioni dei soccorritori, il 57enne sarebbe apparso in stato di alterazione da consumo di alcolici o sostanze stupefacenti e, al momento dell'arresto, avrebbe colpito anche un militare procurandogli diverse ferite al volto. Nel frattempo, la procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo sul caso e i magistrati disporranno l'autopsia sul corpo della vittima per accertare le cause del decesso.