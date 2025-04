Maltempo, due dispersi nel Vicentino. Pericolo valanghe in Piemonte

Il Piemonte e il pericolo valanghe

Una delle regioni maggiormente colpite è stato il Piemonte, dove è stata convocata per questa mattina dal presidente regionale, Alberto Cirio, una riunione straordinaria della Giunta per un aggiornamento della situazione meteo ed una prima dei stima dei danni provocati dall’ondata di maltempo che ha riguardato la regione nelle scorse ore. Intanto, i monitoraggi segnalano che a San Sebastiano Po si sono verificate inondazioni provocate dal rio Bellavalle e dal torrente Leona, diverse frane hanno isolato alcune frazioni, un’altra frana ha interrotto la linea dell’acquedotto. A Castagneto Po una frana rende impossibile la viabilità da e verso Chivasso. A Casale Monferrato è stato allestito un centro di accoglienza per le 50 persone evacuate dalla frazione Terranova e, infine, a Castellamonte sono state evacuate 15 persone dalle frazioni Case Ponzetti e Preparetto. L’Arpa del Piemonte ha disposto per oggi allerta arancione proprio per pericolo valanghe sulle zone di montagna nord-occidentali. Allerta gialla, invece, su pianura settentrionale, torinese e valli Tanaro, Belbo e Bormida. E, a proposito di valanghe, il Soccorso Alpino Piemontese fa sapere che in molte zone è caduto oltre un metro di neve fresca sopra i 2000 metri di quota con picchi che toccano oltre 170 cm al di sopra dei 2500 metri nelle Alpi Lepontine per questo, anche in vista delle prossime festività pasquali, invita alla prudenza gli appassionati di montagna che hanno intenzione praticare attività sulla neve.

Una vittima e l'allerta rossa in Emilia

Ieri si è registrata anche una vittima, un uomo di 92 anni, ex falegname, rimasto intrappolato nella sua casa a Monteu da Po, nel Torinese: i Vigili del fuoco l'hanno trovato morto, probabilmente per annegamento. Gravi i problemi alla viabilità, con la chiusura al Frejus, confine italo-francese, dei trafori autostradale - riaperto dopo qualche ora - e ferroviario - che verrà riaperto domani mattina. Chiuse anche la A5 Torino-Aosta, a Ivrea, il Gran San Bernardo e di decine e decine di strade, tra cui molte statali e provinciali, interrotte per allagamenti, frane e alberi caduti, mentre il traforo del Monte Bianco è accessibile solo alle auto. Frane e smottamenti in Liguria, dove è esondata la Bormida e sono state chiuse strade. A Milano stop temporaneo per un tratto della metro 2 mentre un platano è crollato davanti a una scuola: chiusi i parchi cittadini per il vento fortissimo. Esondato il Sesia in provincia di Pavia, chiuso il ponte delle barche a Pavia. Raffiche a 90 chilometri all'ora in Toscana hanno imposto la sospensione della navigazione per il Giglio e Giannutri e di alcuni viaggi per l'Elba. In Emilia-Romagna è scattato il codice rosso dell'allerta per la piena del Po nelle pianure parmense e piacentina. Allerta gialla anche in Veneto. A Bari lo scirocco ha abbattuto numerosi alberi, a Napoli è stato chiuso un tratto della Circumvesuviana. Le previsioni meteo indicano il ritorno di cieli soleggiati venerdì e in parte sabato, ma sarà solo una tregua: tra Pasqua e Pasquetta al centro-nord tornano nuvole e piogge, bel tempo invece al sud.