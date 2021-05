Covid, Speranza: "Mascherine al chiuso ancora per un po'"

"Non dobbiamo avere fretta, le mascherine al chiuso le dovremo tenere ancora un po’ almeno nel medio periodo. Le mascherine non sono un prezzo enorme da pagare". A dirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a “Che tempo che fa”. "Appena gli scienziati ce lo diranno potremo toglierle all'aperto e solo dopo al chiuso. In una fase di transizione dobbiamo non avere fretta e non dobbiamo vanificare gli sforzi fatti". Il ministro si è soffermato anche sul vaccino ai 12-15enni, sottolineando il ruolo dei pediatri, e sul green pass (“Proporrò l’utilizzo anche con Paesi extra Ue”). Infine, sull’eventualità della terza dose di vaccino: “Sarà molto probabile”, servirà “per coprire le varianti” (COVID, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI).