Covid, dai matrimoni alle palestre: le linee guida per la ripartenza

Prosegue la ripartenza delle attività: dal 31 maggio arrivano le prime zone bianche e alla luce dei dati in miglioramento e dell’andamento della campagna vaccinale sono state pubblicate le indicazioni riviste dai tecnici delle Regioni e dal Cts. Via il limite di 4 persone al tavolo per la ristorazione e si potrà fare la doccia anche nelle piscine termali e nei centri benessere. Rimane l’obbligo del green pass in tutte le fasce di rischio per le feste legate a qualsiasi tipo di cerimonia