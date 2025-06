Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 giugno: la rassegna stampa

Le parole della premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'intenzione di non votare, al referendum dell'8-9 giugno, in apertura sulla maggior parte dei giornali in edicola. Polemiche dal centrosinistra, che attacca: "Prende in giro gli italiani". In evidenza anche l'eruzione dell'Etna, col crollo di un pezzo del cratere, e il fallimento dei negoziati sull'Ucraina a Istanbul. Sugli sportivi, giornata decisiva per il futuro di Simone Inzaghi: oggi si saprà se sarà ancora lui l'allenatore dell'Inter