Circa un italiano su cinque ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19, per un totale di 11.871.163 persone totalmente coperte. Le dosi somministrate sono quasi 34 milioni e mezzo, su 36.702.939 farmaci consegnati. La regione più virtuosa è l’Umbria. Se si guarda ai numeri assoluti, in testa per somministrazioni sono Lombardia, Lazio e Marche