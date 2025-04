Saman, ergastolo a genitori. Carcere a vita per cugini, 22 anni a zio

La 18enne pakistana fu uccisa a Novellara, nel Reggiano, tra il 30 aprile e l'1 maggio 2021. Il padre e la madre sono stati ritenuti colpevoli anche di soppressione di cadavere e sono state riconosciute loro le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili. Ergastolo anche per i cugini Noman Hulaq e Ikram Ijaz (assolti in primo grado) e 22 anni allo zio Danish Hasnain (14 anni in primo grado)