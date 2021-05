Copa América, il torneo non si farà in Argentina a causa del Covid

La decisione è stata comunicata su Twitter dalla Confederazione sudamericana di calcio (Conmebol), spiegando che sta analizzando "l'offerta di altri Paesi che hanno manifestato interesse a ospitare il torneo continentale". Il Paese, duramente colpito dalla pandemia, avrebbe dovuto organizzare l’evento insieme alla Colombia, dove da giorni sono in corso disordini sociali che hanno causato la morte di decine di persone

A due settimane dall’inizio della Copa América, la Confederazione sudamericana di calcio (Conmebol) ha comunicato su Twitter che il torneo regionale non si svolgerà in Argentina come previsto, a causa della pandemia di Covid-19. Secondo un sondaggio diffuso venerdì, il 70% degli argentini si è opposto all'organizzazione della Copa América nel proprio Paese.