Covid e fumo, Iss: con pandemia 1,2 mln di fumatori in più. I DATI

Rispetto all'iniziazione al fumo, lo studio rileva che a novembre 2020 il 4,7% dei mai fumatori di sigarette tradizionali, ad aprile (durante il lockdown duro) è diventato fumatore. Il 2,1% di chi non ha mai usato le e-cig, è diventato fumatore di sigarette tradizionali. Ben dieci volte più alta - il 19,6% - la percentuale degli utilizzatori di e-cig diventati fumatori di sigarette tradizionali. Similmente, mentre il 3,2% di chi non ha mai usato Htp è diventato fumatore, il 19,3% di chi è utilizzatore di Htp è diventato anche fumatore di sigarette tradizionali.

