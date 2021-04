Tumore orale: il fumo passivo ne aumenterebbe il rischio. Lo studio

Chi lo respira avrebbe più probabilità di sviluppare un tumore orale rispetto a chi non fuma o non è esposto al fumo. È la conclusione di una ricerca internazionale coordinata dall'Instituto Universitário de Ciências da Saúde (IUCS) di Gandra, in Portogallo

Chi respira il fumo passivo avrebbe più probabilità di sviluppare un tumore orale rispetto a chi non fuma o non è esposto al fumo. È la conclusione di una ricerca internazionale coordinata dall'Instituto Universitário de Ciências da Saúde (IUCS) di Gandra, in Portogallo. Nello specifico, i risultati dello studio, descritto nel dettaglio sulla rivista Tobacco Control , indicano che le persone esposte al fumo passivo avrebbero un rischio maggiore del 51% di sviluppare un cancro orale.

Tumore orale: numeri nel mondo



approfondimento

Fumo passivo, i rischi per i bambini in un rapporto diffuso dall'Oms

Ogni anno, nel mondo, vengono diagnosticati 447.751 nuovi casi di tumore orale (cancro alle labbra, alla cavità orale e all'orofaringe), responsabili di 228.389 decessi all'anno.

I maggiori fattori di rischio per queste forme di tumore includono il fumo di tabacco, l'uso di sigarette non combustibili e il consumo di alcol. Come dimostrato dalla nuova analisi, la propensione al rischio di tumore orale è maggiore non solo i tabagisti, ma anche per i fumatori passivi, che rappresentano una larga fetta della popolazione. Dall'analisi, basata sui dati relativi a 192 Paesi nel mondo, è infatti emerso che il 33% dei maschi non fumatori, il 35% delle donne non fumatori e il 40% dei bambini sono stati esposti al fumo passivo.



Lo studio su circa 7mila persone



Per compiere lo studio, il team di ricerca ha analizzato i dati raccolti da cinque studi di settore condotti in Asia, Europa, Nord America e America Latina, che hanno coinvolto complessivamente 6.977 soggetti, di cui 3.452 esposti al fumo passivo. Dall'analisi, come detto, è emerso che le persone esposte al fumo passivo avrebbero una probabilità maggiore del 51% di sviluppare il cancro orale rispetto a chi non fuma o non è esposto al fumo. Inoltre, per chi "subisce" il fumo passivo per un periodo superiore ai 10-15 anni il rischio sarebbe più che doppio rispetto a chi non ne è esposto.