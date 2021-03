Smettere di fumare: i possibili effetti sul benessere mentale

Secondo un nuovo studio condotto da un team di ricercatori dell'Università di Bath, smettere di fumare per un periodo di almeno 6 settimane potrebbe avere effetti positivi sul benessere mentale, riducendo l'ansia, la depressione e lo stress.

I risultati dello studio, pubblicati sulle pagine della rivista specializzata Cochrane Database of Systematic Reviews, suggeriscono inoltre che smettere di fumare non sembra avere un impatto negativo sulla qualità delle relazioni sociali. Al contrario, come spiegato dai ricercatori, "è possibile che abbandonare quest'abitudine possa comportare un piccolo miglioramento del benessere sociale".