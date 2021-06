1/10 ©IPA/Fotogramma

Arrivano le nuove raccomandazioni della Commissione europea per i viaggi con il certificato Covid, in vista del periodo estivo. "Gli europei dovrebbero godersi un'estate sicura e rilassante. Con il progredire della vaccinazione, proponiamo di allentare gradualmente le misure di viaggio in modo coordinato con il nostro strumento comune: il certificato Covid digitale dell'Ue”, scrive in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Dalle regole per i minori, fino al certificato per chi arriva da fuori Ue, ecco tutto quello che c’è da sapere

Certificato digitale europeo Covid-19: primo ok del Parlamento Ue. Come funziona