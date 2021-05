12/15 ©Ansa

Oltre 10 milioni di italiani ritengono il Green Pass, annunciato dal Governo, tra le azioni prioritarie affinché un turista possa sentirsi più sicuro in vacanza in Italia. Demoskopika, nell'indagine in collaborazione con l'Università del Sannio, stima in 4,4 milioni di arrivi l'effetto della sua introduzione sul dato complessivo estivo dei quasi 39 milioni di turisti, pari ad un'incidenza dell'11,3%. Inoltre genererebbe 1,7 miliardi di spesa turistica