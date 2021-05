Covid e viaggi, niente quarantena per chi entra in Italia da Paesi Ue

Il ministro della Salute ha firmato un'ordinanza che prevede solo il tampone negativo per l'ingresso dagli Stati dell'Unione Europea e dell'area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele

Da domenica 16 maggio non sarà più obbligatoria la quarantena per chi rientra in Italia da Paesi dell’Unione europea. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza che prevede l'ingresso dagli Stati Ue e dell'area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo, superando il vigente sistema di mini quarantena. Nello stesso provvedimento sono state invece prorogate le misure restrittive relative al Brasile (COVID: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).