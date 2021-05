Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 19 maggio. LIVE

Vaccino anti-Covid ai trentenni: ecco in quali regioni si può prenotare

In Lombardia via libera dal 27 maggio, e forse a fine mese anche nel Lazio. L'Alto Adige si porta avanti: tutti i cittadini dai 18 anni in su possono già richiedere una dose. Da Nord a Sud, ecco i tempi di attesa per chi è nato dal 1982 in poi.