1/11 ©IPA/Fotogramma

Con le decisioni della Cabina di regia del 17 maggio, il governo ha deciso di intervenire sul coprifuoco, che da quando è entrato in vigore è valido dalle 22 alle 5, orario in cui non si può uscire di casa se non per comprovati motivi di lavoro, necessità o salute

Dalle riaperture al coprifuoco alle 23: ecco come cambiano le norme anti-Covid