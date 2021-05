8/10 ©IPA/Fotogramma

Quanto dura il Green Pass – Anche in questo caso, il decreto del 18 maggio porta una novità rispetto alle prime regole. Nel caso di rilascio post vaccinazione, la "Certificazione verde Covid-19" ha validità di nove mesi (e non sei come in un primo momento) dalla data del completamento del ciclo vaccinale. Come già detto, sarà valido dal quindicesimo giorno dopo la prima dose fino "alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale". Nessun allungamento per il certificato di avvenuta guarigione la cui durata rimane di 6 mesi dalla data di fine isolamento