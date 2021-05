14/17 ©IPA/Fotogramma

In Umbria non è ancora il momento per i 30enni, e nemmeno per i 40enni: i cittadini con età tra i 60-69 anni possono aderire alle vaccinazioni anti-Covid da lunedì 17 maggio. E nello stesso giorno è stato dato il via libera in Abruzzo per le prenotazioni dei nati fino al 1981