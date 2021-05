2/19 ©LaPresse

VALLE D'AOSTA - Al momento, per la fascia d'età 40-49 anni, è prevista la somministrazione del vaccino per chi ha comorbidità. Per gli altri quarantenni, a partire dal mese corrente saranno inserite le date sul Portale Vaccini in ordine decrescente di età

