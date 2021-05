Spagna: seconda dose Pfizer ad under 60 che hanno ricevuto AstraZeneca

In Spagna seconda dose Pfizer per chi ha avuto AstraZeneca

La decisione del governo spagnolo era attesa da settimane. Nella prima metà di aprile, a causa dei dubbi su possibili effetti avversi, le autorità sanitarie del Paese avevano sospeso la somministrazione di AstraZeneca agli under 60: secondo i media iberici, si tratta di circa 1,5 milioni di persone, principalmente appartenenti a categorie considerate prioritarie come insegnanti o poliziotti. Da quel momento in poi, AstraZeneca è stato usato solo per gli over 60. Secondo la nota del ministero, la decisione di somministrare due dosi diverse - adottata anche da altri Paesi europei come la Francia e la Germania (ma non l’Italia) - ha tenuto conto di studi realizzati sia all'estero sia in Spagna. Nel comunicato si legge anche che si continuerà a discutere sulla possibilità che gli under 60 che lo desiderino possano chiedere che la seconda dose sia di AstraZeneca.