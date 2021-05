Covid, milioni di italiani pronti per le vacanze tra tamponi e vaccini

A breve tutte le regioni, tranne la Val d’Aosta, saranno in giallo e da domenica 16 maggio non sarà più obbligatoria la quarantena per chi viaggia dai Paesi Ue, Gran Bretagna e Israele. Si estende la sperimentazione dei voli "Covid Tested" e potrebbe slittare (se non essere cancellato del tutto) il coprifuoco: l’Italia si prepara per un’estate turistica e intanto si parla di seconda dose anche in vacanza ma il ministro del Turismo frena