Coronavirus in Italia e nel mondo: tutte le news del 17 maggio. LIVE

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, alla vigilia di una riunione della cabina di regia, sottolinea come “i dati ci dicono che ora è il momento di superare il coprifuoco. Per la prima volta da ottobre le vittime scendono sotto quota 100 e i contagi si fermano a circa 5700"Salvini ha detto di attendersi "riaperture e ripartenza, lavoro e libertà, all'aperto e al chiuso, di giorno e di sera". Speranza invita alla prudenza mentre sullo sfondo restano le tensioni Lega-Pd su riforme e Recovery. Intanto, tra le riaperture allo studio in Italia, quella delle discoteche con un esperimento in due locali, uno al chiuso e l'altro all'aperto, per duemila persone dotate di green pass. Nel Lazio si pensa a un open day per vaccinare i maturandi. Il generale Figliuolo assicura: "A settembre l'immunità di gregge".