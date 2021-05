Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 18 maggio

L’Agenzia europea del farmaco ha esteso da 5 giorni a un mese il periodo di conservazione approvato della fiala scongelata e non aperta del vaccino Pfizer/BioNtech a 2-8°C. "Si prevede che una maggiore flessibilità nella conservazione e nella manipolazione del vaccino avrà un impatto significativo sulla pianificazione e la logistica" del suo utilizzo negli Stati membri dell'Ue, spiega. Ecco come devono essere conservati i 4 farmaci al momento in uso in Italia