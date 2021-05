Covid, la percentuale di positivi scende sotto il 2%: è all’1,7. DATI

Il tasso di positività è il più basso da quando, il 15 gennaio, sono stati introdotti i test rapidi nel calcolo. Secondo il bollettino del 18 maggio, in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 4.452 i nuovi casi di coronavirus, su 262.864 tamponi (ieri 3.455 casi su 118.924 test). Per quanto riguarda gli ospedali, sono 11.539 (-485) i ricoverati con sintomi e 1.689 (-65) le persone in terapia intensiva (86 ingressi del giorno). Dall'inizio della pandemia, i contagiati totali sono 4.167.025 e le vittime 124.497 (+201)