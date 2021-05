Coppa Italia, per finale del 19 maggio riecco i tifosi: presenti 4.300

8/13 ©Ansa

"Abbiamo già caricato 2mila tamponi associati ai biglietti nella giornata di oggi – ha spiegato il co-sviluppatore e co-fondatore di “Mitiga”, Fabio Traini all'Ansa –. Dunque oltre il 50% dei ticket messi in vendita (una parte dei 4.300 sono infatti dati in omaggio, ndr). Per ora sta funzionando tutto alla grande. Abbiamo ricevuto tantissime telefonate per chiedere se il procedimento è corretto, ma non abbiamo registrato grossi intoppi”