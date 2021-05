Coppa Italia, Annalisa canterà l’Inno di Mameli alla finale 2021

Sarà Annalisa Scarrone l'interprete dell'Inno di Mameli in occasione della Finale di Timvision Cup tra Atalanta e Juventus in programma mercoledì 19 Maggio al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Toccherà alla popolare cantante, reduce dall'ultima edizione di Sanremo, scaldare gli animi prima del calcio d'inizio. La cantante ligure si esibirà davanti alle due formazioni schierate sul terreno di gioco ed eseguirà l'Inno italiano subito prima del fischio dell'arbitro.

La scelta di Annalisa per l'esecuzione dell'Inno di Mameli è stata annunciata dalla Lega di Serie A tramite una nota. Con 7 album all’attivo, 11 Dischi di Platino, 12 Dischi d’oro, 500 milioni di visualizzazioni dei video e una carriera di oltre dieci anni iniziata con la partecipazione ad un talent in tv, Annalisa Scarrone è una delle cantautrici più apprezzate nel panorama della musica italiana per le sue indiscutibili doti vocali e per il suo stile fresco e contemporaneo che la rendono molto amata dai fan di tutte le età.