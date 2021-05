1/34 ©LaPresse

Il ct azzurro Roberto Mancini ha comunicato la lista dei 33 giocatori che prenderanno parte al ritiro in Sardegna in vista dell'amichevole contro San Marino. Si tratta di pre-convocazioni in vista dell'Europeo che comincerà l'11 giugno con la sfida a Roma tra Italia e Turchia. Nella lista c'è anche l'attaccante del Sassuolo Raspadori, alla prima chiamata. Entro il 1° giugno la lista scenderà a 26 giocatori. Mancano dall'elenco Jorginho ed Emerson Palmieri, entrambi impegnati col Chelsea per la finale di Champions League contro il Manchester City del 29 maggio

