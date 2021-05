Calcio, Roberto Mancini sarà ct della Nazionale fino al 2026

"È un investimento della federazione per il futuro, e che dovevamo ai tifosi", ha detto il presidente federale, "sono molto contento, perché come Roberto sa, era un obiettivo della federazione per continuare un lavoro e dargli continuità anche in futuro".

Mancini: 'Resto in azzurro per vincere'

leggi anche

Niente Europei per Ibra: costretto a dare forfait dopo l'infortunio

Nel primo commento dopo il prolungamento del contratto Mancini ha detto: "Lavoriamo per arrivare alla vittoria velocemente, non c'era motivo per lasciarsi". Poi ha ringraziato il presidente e la Federcalcio. "Sono molto felice - ha aggiunto il ct - ci saranno tante manifestazioni, non è mai semplice vincere ma stiamo cercando di portare avanti il lavoro, abbiamo tanti giovani su cui puntare. La nostra speranza è che i frutti arrivino molto velocemente". Mancini ha poi commentato la coincidenza del prolungamento, che lo fa salire sul podio dei commissari tecnici più longevi, con il trentennale dello scudetto Samp. "Spero che possa essere di buon auspicio: anche lì con la Samp fu una cosa quasi impossibile. Anche qui sembrava impossibile arrivare a questo punto dopo il mondiale di Russia. Spero sia di buon auspicio per gli Europei".