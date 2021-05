Niente Europei per Ibra: costretto a dare forfait dopo l'infortunio

Lo ha annunciato la federazione svedese. Per l'attaccante del Milan sei settimane di terapia conservativa dopo il trauma distorisivo al ginocchio subito nel match contro la Juventus

Niente Europeo per Zlatan Ibrahimovic . Il campione del Milan, infatti, non potrà disputare con la Svezia il torneo che inizierà il prossimo mese. Lo ha annunciato ufficialmente la federazione svedese. Il forfait è dovuto all'infortunio al ginocchio, un trauma distorsivo, accusato durante Juventus-Milan .

Il ct della Svezia Andersson: "Triste per Zlatan ma anche per noi"

"Ho parlato con Ibra che purtroppo mi ha detto che il suo infortunio interromperà la sua partecipazione al campionato europeo di questa estate - ha detto in un comunicato l'allenatore della Svezia Janne Andersson - ovviamente questo è triste, soprattutto per Zlatan ma anche per noi". La nazionale svedese giocherà nella fase a gironi il 14 giugno con la Spagna, il 18 con la Slovacchia e il 23 con la Polonia.