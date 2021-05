Sardegna e Sicilia si apprestano a un allentamento delle restrizioni. La Valle d'Aosta rimane l'unica regione in arancione. Nonostante il miglioramento del quadro epidemiologico in tutto il Paese, in alcune micro-aree continuano a registrarsi dati preoccupanti che spingono i governatori all’istituzione di divieti per provare a frenare la diffusione del virus