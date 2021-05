12/15 ©Ansa

Il presidente dell'Istituto superiore di Sanità ha auspicato l'accelerazione della campagna vaccinale. La sfida "è arrivare a vaccinare i giovani per rallentare la velocità della circolazione virale, come ha dimostrato un recente studio in Israele. Dunque bisogna vaccinarsi il più possibile, in fretta e con ogni vaccino disponibile", ha sottolineato