3/12 ©Ansa

La programmazione dettagliata inizierà “quando avrò la programmazione certa dei vaccini in arrivo a giugno, se sarà coerente con le mie stime da 20 milioni di dosi in su, e una volta che saranno al sicuro gli over 80, i fragili e gli over 65”, ha dichiarato Figliuolo

Vaccini Covid, Bertolaso: "Dal 2 giugno prenotazioni 16-29 anni"