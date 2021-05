Covid Campania, vaccini: da domani prenotazioni per fascia 45-49 anni

A partire da domani, sabato 15 maggio, sarà aperta in Campania la piattaforma per le adesioni alla vaccinazione anti-Covid per i cittadini della fascia di età 45-49 anni. Per la fascia 40-44 anni, invece, la piattaforma sarà aperta a partire da martedì prossimo, 18 maggio, lo ha reso noto l'Unità di Crisi della regione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)