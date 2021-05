Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 15 maggio

Australiani in fuga dall'India, metà rimasti a terra

Un aereo che trasportava piu' di 70 australiani in fuga dall'India colpita dal virus e' atterrato sabato a Darwin, nel nord del Paese. Si e' trattato del primo volo arrivato in Australia dopo un controverso divieto di viaggio, ma poco piu' della meta' dei 150 prenotati hanno potuto salire sull' aereo. Quarantotto persone sono infatti risultate positive e altre 24 sono rimaste bloccate in quanto loro contatti stretti. Lo ha detto una portavoce del Northern Territory Health. Secondo un accordo, coloro che risultano positivi al virus, o che con questi hanno avuto contatti stretti, devono rimanere in India fino a quando non potranno esibire un test negativo. Chi torna in Australia dovra' comunque poi stare in quarantena presso una apposita struttura. All'inizio di questo mese, il governo ha minacciato il carcere per chiunque, compresi i cittadini australiani, avesse violato il divieto di viaggio dall'India, scaduto alla mezzanotte di ieri. Si ritiene che in India si trovino attualmente circa 9.000 australiani.