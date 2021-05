Covid Uk, Johnson: accelerazione seconde dosi contro variante indiana

In una nuova conferenza stampa, tenuta a Downing Street, il premier britannico ha spiegato che ci sono focolai di contagi della mutazione in diverse aree del Paese, dove scatteranno test a tappeto. Ha poi ricordato che la variante appare "più trasmissibile, ma non sappiamo ancora quanto". I piani sulle riaperture del 17 maggio sono confermati, ma non sono escluse possibili conseguenze e rinvii sull'uscita definitiva dal lockdown prevista per il prossimo 21 giugno

Un'accelerazione dei richiami dei vaccini anti-Covid e delle prime dosi, con l'allargamento della campagna agli over 40 per far fronte alla minaccia della variante indiana: è questa la strategia del primo ministro britannico Boris Johnson. In una nuova conferenza stampa, tenuta a Downing Street, Johnson ha spiegato che ci sono focolai di contagi della mutazione indiana a Bolton, Blackburn, Derby e altrove. In queste zone ci saranno ora test a tappeto (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - QUALI SONO LE VARIANTI - I NUMERI DELLA PANDEMIA IN ITALIA).