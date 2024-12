Guerra Israele e Siria, missile su parco giochi a Tel Aviv. LIVE

La scritta 'stop genocidio a Gaza' ad avvolgere le persone. Bandiere palestinesi e un bambinello nel presepe con la kefiah. Questi i flash mob a Roma a piazza di Spagna e alla Stazione Termini. "Abbiamo realizzato un flashmob solidale con la Palestina. Un Bambino Gesù avvolto nella kefiah all'interno del Presepe. Solo per aver ricordato in questo modo la tragedia del popolo palestinese, vittima di atti genocidari per mano israeliana, il Pontefice è stato attaccato aspramente". "Per questo motivo abbiamo ritenuto necessario insistere su questo messaggio, riproponendo il medesimo presepe: non chiuderemo mai gli occhi di fronte a coloro che intendono normalizzare la violenza e la pulizia etnica di un intero popolo, grazie al complice quanto interessato silenzio internazionale. Il Gesù avvolto dalla kefiah ci ricorda dove egli sia nato: a Betlemme, una città oggi sotto assedio dei coloni e dell'esercito sionista", scrive il movimento degli studenti palestinesi, rilanciando la manifestazione del 5 gennaio.