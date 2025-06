Svezia, tram deraglia e si schianta contro street food: feriti

Otto persone sono rimaste ferite in nottata quando un tram ha deragliato colpendo un chiosco a velocità sostenuta nel centro di Goteborg, in Svezia. Tra i feriti ci sarebbero passeggeri, il conducente, pedoni e un lavoratore della bancarella di street food. "Non ho mai visto nulla di simile in vita mia", ha dichiarato Emil Österberg, testimone che lavora in un ristorante dal lato opposto della strada. "Il tram è arrivato a tutta velocità, saranno stati oltre 50-60 chilometri orari, non ha frenato", ha aggiunto Österberg, intervistato dalla Tv di servizio pubblico svedese, Svt.

La dinamica dell'incidente

Il tram avrebbe dovuto rallentare, fare una fermata per poi svoltare a sinistra ma invece è andato dritto per cause che rimangono tuttora da accertare. La polizia ha aperto un'indagine che si avvarrà del materiale delle telecamere di videosorveglianza oltre ai rilevamenti tecnici. Anche l'azienda dei trasporti di Goteborg che gestisce i tram ha aperto un'indagine interna: "Può capitare che un tram deragli ma spesso accade a velocità molto bassa. Che porti a questo tipo di conseguenze è molto raro", ha dichiarato Malin Andersson, amministratrice delegata presso Göteborgs spårvägar. La maggior parte dei feriti ha già potuto lasciare l'ospedale in mattinata, tre restano ricoverati, ignote le loro condizioni.