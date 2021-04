11/16 ©Ansa

Dall'ultimo aggiornamento, la variante inglese è stata rilevata in altri 5 Paesi per un totale di oltre 137 Paesi che l'hanno osservata sui loro territori al 20 aprile 2021. Quella sudafricana è arrivata in totale in 85 Paesi, mentre la variante brasiliana è comparsa in altri 2 Paesi per un totale di 52 che l'hanno segnalata finora