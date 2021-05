16/17 ©Ansa

SAN MARINO - L'ultima iniziativa sul turismo vaccinale di cui si ha notizia è quella di San Marino. A partire dal 17 maggio i turisti (ma non gli italiani, per il momento) potranno acquistare un pacchetto che comprende due dosi di vaccino Sputnik e un soggiorno in hotel di almeno tre notti per due volte in 21 giorni. Il prezzo è di 50 euro per due dosi del preparato anti-Covid russo, non ancora autorizzato dall'Ema, più il soggiorno in hotel con prenotazione alberghiera 7 giorni prima dell'arrivo

San Marino apre al “turismo vaccinale” dal 17 maggio: 50 euro per la doppia dose