Covid Usa, New York vuole offrire il vaccino J&J a tutti i turisti

Vaccini per tutti i turisti che visitano la Grande Mela. È l’iniziativa che vuole mettere in campo la città di New York. Il sindaco Bill de Blasio ha detto che verrà inoculato il vaccino monodose Johnson&Johnson, spiegando che per farlo servirà l'autorizzazione dello Stato (COVID, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE).

In città somministrate già 6 milioni di dosi leggi anche San Marino, vaccino a pagamento a turisti ma non italiani Diversi siti per la vaccinazione dei visitatori saranno installati in alcuni dei punti più frequentati dai turisti, come Times Square, il ponte di Brooklyn e la Highline. "Quest'estate assisteremo a un ritorno del turismo a New York", ha detto de Blasio, ricordando come nella città siano state già somministrate oltre 6 milioni di dosi di vaccino anti Covid.



La metropolitana riapre il 17 maggio approfondimento Riaperture, il 14 settembre riapre Broadway a New York La città è anche pronta a riaprire la sua metropolitana 24 ore su 24, dopo averla chiusa diverse ore la notte durante l'anno di pandemia per le pulizie. La riapertura sarà dal 17 maggio e rappresenta un nuovo segnale del ritorno alla normalità della città, che è stata epicentro del Covid negli Stati Uniti.