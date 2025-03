Gb, vandalismo sulla statua di Paddington: condannati due ragazzi

Sono stati condannati i due ragazzi di 22 anni che la notte del 2 marzo hanno vandalizzato la statua di Paddington a Newbury, nel Berkshire. Le immagini delle telecamere a circuito chiuso sono state diffuse dopo la sentenza del 25 marzo, e hanno immortalato i due ingegneri della RAF, la Royal Air Force, mentre danneggiavano e rubavano parte della statua dell'orso Paddington, durante una serata a Newbury. Sono stati condannati alla Reading Magistrates' Court con l'ordine di svolgere lavori non retribuiti e di pagare 2.725 sterline ciascuno, per coprire il costo delle riparazioni.

Daniel Heath e William Lawrence, entrambi di 22 anni e residenti alla RAF Odiham new Hampshire, hanno ammesso il reato di danneggiamento criminale presso la Reading Magistrates' Court. I due giovani ingegneri hanno commesso il reato mentre erano ubriachi, durante una serata notturna a Newbury. La statua è stata prima danneggiata e poi rubata, poco dopo le 2:00 del mattino del 2 marzo. Al momento della sentenza, il giudice distrettuale Sam Goozee ha dichiarato che l'orso Paddington “rappresenta la gentilezza, la tolleranza e promuove l'integrazione e l'accettazione nella nostra società”, e rivolgendosi ai giovani vandali il giudice ha continuato: “Le vostre azioni mancavano di rispetto e integrità, due valori che dovreste sostenere come membri delle forze armate. Le vostre azioni sono state l'antitesi di tutto ciò che Paddington rappresenta”.

L’impresa

In tribunale sono stati mostrati i filmati delle telecamere a circuito chiuso in cui si vedevano i due ragazzi fermarsi davanti alla statua dell'orso Paddington, in Northbrook Street, e tentare di sollevarla dalla panchina. La giuntura della statua si è poi spezzata e i due sono stati visti allontanarsi con la metà rotta. Il giudice ha poi raccontato che i ragazzi l’avrebbero poi portata in un taxi fino alla RAF Odiham. La polizia ha confermato, affermando che la statua era apparsa in vendita sul marketplace di Facebook, ma che non è stato necessario effettuare ulteriori indagini visto che la statua è stata recuperata dal bagagliaio dell'auto di Lawrence poco dopo.