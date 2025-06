Donald Trump, telefonata con Xi Jinping: ecco di cosa hanno parlato

Telefonata di circa un'ora e mezza tra Donald Trump e Xi Jinping. Il colloquio telefonico tra il presidente americano e il suo omologo cinese ha toccato diversi temi. "Ho appena concluso un'ottima telefonata con il Presidente cinese Xi, per discutere di alcuni aspetti complessi del nostro accordo commerciale recentemente stipulato e concordato. La chiamata ha portato a una conclusione molto positiva per entrambi i Paesi. Non dovrebbero più esserci dubbi sulla complessità dei prodotti derivati dalle terre rare", ha scritto Donald Trump su Truth. In merito ai dazi, lo scoglio più grande al momento presente tra i due Paesi, il presidente americano ha anticipato che "i rispettivi team si incontreranno a breve in una sede da definire. Saremo rappresentati dal Segretario al Tesoro Scott Bessent, dal Segretario al Commercio Howard Lutnick e dal Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, l'Ambasciatore Jamieson Greer".