Londra: ripresi i voli a Heathrow, operazioni tornano a normalità

Mondo

Un rogo scoppiato in una sottostazione elettrica di North Hyde, nell'ovest della capitale inglese, ha causato un blackout che ha determinato la chiusura dello scalo per l’intera giornata. Cancellati almeno 1.350 voli, quasi 300mila i passeggeri rimasti a terra. L'aeroporto ha comunicato in una nota che riprenderà alcuni voli oggi e spera di effettuare un servizio completo già da domani. Migliaia di case sono senza corrente. Coinvolta in via precauzionale l'antiterrorismo