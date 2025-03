Turchia, confermato l'arresto di Imamoglu. In manette 340 manifestanti

I giudici di Istanbul hanno ordinato il carcere per il sindaco, principale rivale di Erdogan alle prossime elezioni presidenziali, in attesa dell'esito del processo per corruzione. Prorogato il divieto di manifestare, con limiti agli spostamenti. Ankara avverte: "Non è ammessa alcuna iniziativa che danneggi l'ordine pubblico"

Il tribunale di Istanbul ha confermato l'arresto del sindaco Ekrem Imamoglu, ritenuto il principale rivale del presidente Recep Tayyip Erdogan. I giudici hanno ordinato per il primo cittadino il carcere in attesa dell'esito del processo per corruzione. Intanto sale ancora la tensione dopo il provvedimento restrittivo ai danni di Imamoglu: nella notte sono state arrestate 323 persone per le proteste, come affermato dal ministro turco della Difesa Ali Yerlikaya.