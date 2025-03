Turchia, Imamoglu in tribunale. Scontri a Istanbul, Erdogan: "Opposizione provoca il caos"

Scontri, centinaia di arresti e migliaia di persone in protesta per il quarto giorno consecutivo a Istanbul contro l'arresto del sindaco Ekrem Imamoglu, che si trova in tribunale per essere ascoltato dai giudici i quali si pronunceranno rispetto alla convalida o meno del suo fermo dopo che mercoledì è stato messo in custodia in base a varie accuse, tra cui favoreggiamento al terrorismo e corruzione. In un video pubblicato dai media locali si vede la polizia utilizzare gas lacrimogeno contro un gruppo di manifestanti, mentre al palazzo di giustizia ci sono stati momenti di tensione con un gruppo di avvocati e agenti che si sono spintonati. Intanto la prefettura di Istanbul ha dichiarato che "non sarà consentito l'ingresso o l'uscita dalla nostra città a individui, gruppi e veicoli che potrebbero partecipare ad attività illegali, individualmente o collettivamente": in un comunicato pubblicato sul suo sito, la prefettura ha anche vietato manifestazioni politiche fino al 27 marzo.

Erdogan, "L'opposizione punta a creare caos"

"L'opposizione non risponde alle accuse e punta ad alimentare il caos", accusa il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parlando del partito Chp, principale forza di opposizione del Paese, che ha chiesto alla gente di scendere in piazza in segno di protesta contro l'arresto di Imamoglu. "In Turchia nessuno è fuori dal raggio d'azione della giustizia - ha detto Erdogan - I nostri comuni devono essere liberati dalla corruzione e dalle ingiustizie e servire la gente. Il principale partito di opposizione fa l'esatto contrario. C'è un'indagine della magistratura in corso e loro rispondono non alle accuse di corruzione, ma creando il caos. Stanno provando tutte le strade possibili per alimentare un'atmosfera di tensione e disordine nelle nostre città". Erdogan ha poi dichiarato che incitando la gente a scendere in piazza l'opposizione "non aiuta i propri sindaci indagati". "Invece di rilasciare dichiarazioni e dare risposte puntano a coinvolgere gruppi marginali nelle proteste di strada - ha proseguito Erdogan - Hanno attaccato le nostre forze di polizia e tentato di minacciare i membri della nostra magistratura". "Il Chp non è un partito che riflette la volontà popolare ma è diventato un apparato che legittima i furti di tutti questi politici", ha aggiunto, tornando a definire come "terrorismo di strada" le manifestazioni per Imamoglu. "Non saranno in grado di distruggere l'ordine pubblico con le provocazioni e non lo permetteremo", ha aggiunto il leader turco. "Lasciate che la magistratura faccia il suo mestiere", ha concluso Erdogan.