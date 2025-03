Istanbul, nuove proteste e scontri tra manifestanti e polizia

Tensione alta nelle capitale turca, dove le manifestazioni contro l'arresto del sindaco Ekrem Imamoglu sono sfociate in scontri con le forze dell'ordine. La polizia ha utilizzato spray urticante per disperdere i manifestanti diretti verso piazza Taksim, epicentro delle proteste. Il presidente Erdogan ha condannato le manifestazioni, definendole "terrorismo di strada"

Violenti scontri hanno caratterizzato le manifestazioni di protesta a Istanbul, scatenate dall'arresto del sindaco Ekrem Imamoglu. Migliaia di persone si sono riversate nelle strade, dirigendosi verso la simbolica piazza Taksim, ma sono state bloccate dalle forze dell'ordine in assetto antisommossa. La tensione è salita rapidamente, con la polizia che ha utilizzato spray urticante per disperdere i manifestanti. Le autorità di Istanbul hanno adottato misure di sicurezza stringenti per contenere le manifestazioni. La prefettura ha chiuso le principali vie di accesso al municipio e ha dispiegato un ingente numero di agenti e mezzi blindati. Nonostante i divieti, migliaia di persone hanno sfidato le restrizioni, scendendo in piazza per esprimere la loro solidarietà a Imamoglu. Il leader del principale partito di opposizione CHP ha dichiarato che alla manifestazione sotto il comune di Istanbul erano presenti almeno 300.000 persone. "Se provocate con gas lacrimogeni e veicoli di sicurezza, sarete responsabili di tutto ciò che accadrà qui, signor prefetto! Siamo qui con 300.000 persone!", ha affermato Ozgur Ozel durante la protesta, che era stata vietata, dopo che si erano verificati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, come riportato dai media turchi.