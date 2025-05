Siria, l'Ue vara la rimozione delle sanzioni economiche

Il Consiglio Ue ha rimosso 24 società dalla lista dei sanzionati con il congelamento dei fondi, tra cui la Banca centrale del Paese e aziende attive in settori fondamentali per la ripresa economica, come l'estrazione e la raffinazione del greggio, il cotone e le tlc ascolta articolo

Il Consiglio Ue ha adottato gli atti giuridici che rimuovono tutte le sanzioni economiche adottate nei confronti della Siria, ad eccezione di quelle fondate su motivi di sicurezza, attuando così la decisione politica presa il 20 maggio scorso. Il Consiglio ha rimosso 24 società dalla lista dei sanzionati con il congelamento dei fondi, tra cui la Banca centrale del Paese e aziende attive in settori fondamentali per la ripresa economica, come l'estrazione e la raffinazione del greggio, il cotone e le tlc.

Kallas: "La cosa giusta da fare" Questa decisione, per l'Alta Rappresentante Kaja Kallas, "è semplicemente la cosa giusta da fare, in questo momento storico, affinché l'Ue sostenga realmente la ripresa della Siria e una transizione politica che soddisfi le aspirazioni di tutti i siriani. L'Ue è stata al fianco del popolo siriano negli ultimi 14 anni e continuerà a farlo. Oggi l'Unione ribadisce il suo impegno come partner per la transizione, come partner che aiuta il popolo siriano a riunirsi e ricostruire una Siria nuova, inclusiva e pacifica". Approfondimento Trump sdogana la Siria: assist ai Paesi del Golfo, sgarbo a Netanyahu