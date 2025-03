Migliaia di manifestanti sono scesi in piazzain diverse città turche per protestare contro l'arresto del sindaco di Istanbul Ekrem İmamoglu, figura chiave dell'opposizione turca e principale rivale politico di Erdogan. Non sono mancati momenti di tensione e scontri con la polizia. Le accuse di corruzione e presunti legami con organizzazioni terroristiche, secondo i manifestanti, sono, state mosse nei confronti di Imamoglu per ragioni politiche. Da questa mattina, centinaia di studenti universitari hanno protestato marciando per contestare l'arresto del sindaco di Istanbul in varie città turche. A Istanbul la protesta ha coinvolto gli studenti di sette diversi atenei e, come riferiscono vari media turchi, nel quartiere di Besiktas si sono verificati lievi scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti. Anche ad Ankara e Smirne, le altre due più grandi città della Turchia, gli studenti hanno protestato con marce, chiedendo le dimissioni del governo e definendo Erdogan come un "dittatore".